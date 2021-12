Napoli, De Luca avverte: “Se contagio aumenta, si chiude tutto” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Se i contagi aumentano, si chiude tutto”. O pensate che stiamo a scherzare?». Sono state queste le parole di Vincenzo De Luca che, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, assieme al sindaco Gaetano Manfredi, ha incontrato i neo assunti al Comune di Napoli con il concorso Ripam-Regione Campania. Napoli, le parole di De Luca L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Se i contagino, si”. O pensate che stiamo a scherzare?». Sono state queste le parole di Vincenzo Deche, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, assieme al sindaco Gaetano Manfredi, ha incontrato i neo assunti al Comune dicon il concorso Ripam-Regione Campania., le parole di DeL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

ParliamoDiNews : SSC Napoli, prestigioso riconoscimento per il responsabile sanitario Canonico e per il medico De Luca #napoli… - LuiNardi : RT @NinoAiello7: Luca, 15 anni, trovato morto nella sua stanzetta: tragedia a Napoli, famiglia sconvolta - AlberodiNatale_ : @DalbertGOAT @Angiolett11_00 @luca_ferreroo @masolinismo Napoli a ranghi completi mi pare fosse, le altre veramente innominabili ?? - DalbertGOAT : @AlberodiNatale_ @Angiolett11_00 @luca_ferreroo @masolinismo beh si hai ragione, Venezia, Spezia, Shaktar, Roma, N… - crypicciau17 : RT @wRoNg_imagine_: @Aka7evenreal ho capito che ti chiami Luca e sei di Napoli ma stai tranquillo, amo, non sei tu -