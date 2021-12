Napoli | confezioni di farmaci stranieri venduti in strada | blitz della Polizia

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Aveva allestito un vero e proprio mercatino diined erano pronti al commercio. Per questo motivo una donna di origini straniere è stata denunciata dallainIeri mattina, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Pica all’angolo con corso L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Ieri mattina, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Pica all'angolo con corso Arnaldo Lucci hanno notato una donna seduta a terra che aveva esposto, sul manto stradale, numerose confezioni di farmaci di provenienza estera e diverse persone che li acquistavano.