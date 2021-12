Musica in lutto. Il cantante è morto nel sonno. Ha lavorato con i più grandi (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una grave perdita per il mondo della Musica è avvenuta nelle scorse ore. Un lutto molto pesante, infatti se n’è andato per sempre un grande cantante, che ha lavorato nella sua vita professionale con i più grandi. Impossibile da dimenticare le sue collaborazioni con nomi del calibro di Zucchero, Andrea Bocelli, Tina Turner, Joe Cocker e Jimmy Page del gruppo Led Zeppellin. Era molto apprezzato non soltanto dai suoi numerosi fan, ma anche da tantissimi colleghi, che hanno sempre speso belle parole per lui. L’artista è morto nella sua abitazione all’età di 72 anni, dopo aver combattuto contro una breve malattia che non gli ha lasciato scampo. In Italia era molto famoso per un remix di 28 anni fa, fatto da Mario Fargetta, della sua canzone ‘Music’, che lo ha reso noto in tutto il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una grave perdita per il mondo dellaè avvenuta nelle scorse ore. Unmolto pesante, infatti se n’è andato per sempre un grande, che hanella sua vita professionale con i più. Impossibile da dimenticare le sue collaborazioni con nomi del calibro di Zucchero, Andrea Bocelli, Tina Turner, Joe Cocker e Jimmy Page del gruppo Led Zeppellin. Era molto apprezzato non soltanto dai suoi numerosi fan, ma anche da tantissimi colleghi, che hanno sempre speso belle parole per lui. L’artista ènella sua abitazione all’età di 72 anni, dopo aver combattuto contro una breve malattia che non gli ha lasciato scampo. In Italia era molto famoso per un remix di 28 anni fa, fatto da Mario Fargetta, della sua canzone ‘Music’, che lo ha reso noto in tutto il ...

Advertising

infoitcultura : Musica italiana in lutto per la scomparsa del grande Toni Santagata - infoitinterno : Musica italiana in lutto, morto un amico di tutti e grande artista - infoitinterno : Grave lutto nella musica: lo straziante annuncio della moglie - ottopagine : Musica italiana in lutto con la scomparsa del grande Toni Santagata -