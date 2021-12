Mostro di Firenze | chi sono i mandanti? Come hanno incastrato Pacciani? Dove abitava?

(Di lunedì 6 dicembre 2021) I delitti delditerrorizzato la zona intorno al capoluogo toscano per ben oltre un decennio, tra gli anni settanta e ottanta. Tra le piste degli inquirenti, per identificare chi uccise ferocemente le otto coppiette, venne seguita quella dei. Scopriamo di più su una storia entrata a pieno titolo nei misteri...

Advertising

Corriere : In vendita online i disegni di Pietro Pacciani, il «mostro di Firenze» - matilderossi14 : RT @too_xedo: Segue noioso trattato sull’ idealizzazione della vita agreste da parte del cittadino, e cenni storici sulla consapevolezza de… - too_xedo : Segue noioso trattato sull’ idealizzazione della vita agreste da parte del cittadino, e cenni storici sulla consape… - stemauri75 : Cremona Sera - La pista sul Mostro di Firenze, lanciata dal film cremasco “Nero Fiorentino”, rilanciata dalle indag… - GiorgiaFieni : ' Il mostro - Anatomia di un'indagine' -

Ultime Notizie dalla rete : Mostro Firenze

La Nazione

Ildi" Quel silenzio che non tace, ore 21:20 su Rai 2 Documentario sulle vicende dei terribili omicidi deldi. Report, ore 21:00 su Rai 3 Programma di approfondimento e ...I disegni realizzati da Pietro Pacciani sono in vendita online. Il contadino di Mercatale (), fu ritenuto dagli inquirenti essere ildi. Morì il 22 febbraio 1998 prima di una sentenza definitiva. Durante il periodo di detenzione in carcere, tra il 1994 e il 1996, e appena uscito di cella, Pacciani si dedicò al ...I delitti del mostro di Firenze hanno terrorizzato la zona intorno al capoluogo toscano per ben oltre un decennio, tra gli anni settanta e ottanta. Furono prese di mira ben sette coppiette, torturate ...Due grandi passioni, la pallacanestro e l’arte, tramandate di generazioni, di cui una è diventata un lavoro. La famiglia Bellino a Sassari è conosciuta per aver scritto una pa ...