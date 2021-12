Morto John Miles | il musicista inglese se ne è andato a 72 anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Morto John

La Repubblica

È morto all'età di 72 anni il musicista inglese John Miles. Lo ha confermato la sua famiglia citata dalla Bbc, spiegando che il cantante, chitarrista e tastierista se n'è andato 'serenamente dopo una breve malattia'. Miles era celebre per la hit del 1976 "Music" e per le proprie collaborazioni con alcuni esponenti di spicco della scena rock britannica.