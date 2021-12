Morbius | poster ufficiale e scena inedita della trasformazione

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Poco più di un mese fa la Sony ha rilasciato il nuovo trailer di, l’attesissimo film con protagonista Jared Leto che interpreterà uno degli antieroi più oscuri e dilaniati dell’universo fumettistico di Spider-man e Blade:. Oggi, oltre a essere rilasciato finalmente il, ecco che su Youtube fa capolino unaesclusiva. Giusto per aumentare l’hype sulla pellicola e il personaggio, mentre ci avviciniamo all’uscita di Spider-Man No Way Home, in cui voci vogliono che il sesto dei Sinistri Sei sia proprio il bel Michael. Sinossi del film: Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr.tenta una scommessa disperata. Quello ...

Advertising

Asgard_Hydra : Morbius: poster e una lunga clip dal film Marvel con protagonista Jared Leto | Lega Nerd - il_Conte78 : RT @MegaNerd__: Sony ha diffuso una lunga clip e un nuovo poster di #Morbius, il prossimo film Marvel che vedrà come protagonista #JaredLet… - MegaNerd__ : Sony ha diffuso una lunga clip e un nuovo poster di #Morbius, il prossimo film Marvel che vedrà come protagonista… - littlemixftlodo : RT @ironlehnsherr: Innamorata di questo poster #Morbius - xWiseGirl : RT @ironlehnsherr: Innamorata di questo poster #Morbius -

Ultime Notizie dalla rete : Morbius poster

Metropolitan Magazine Italia

Inoltre, lo stesso Leto ha condiviso sul proprio profilo Instagram il nuovoufficiale di. Data di uscita, trailer italiano e dettagli diIl film, che arriverà al cinema il 28 ...Nel filmato condiviso assieme a un nuovodel film, Michael, biochimico affetto da leucemia, chiede aiuto ad Martine Bancroft, la dottoressa interpretata da Adria Arjona, dopo che nel ...Morbius. Oggi, oltre a essere rilasciato finalmente il poster ufficiale, ecco che su Youtube fa capolino una scena esclusiva. Giusto per aumentare l’hype sulla pellicola e il personaggio, mentre ci ...A new trailer and poster for Sony's Morbius reveals the two sides of Jared Leto's vampire anti-hero character. Sony and Columbia Pictures released a new poster for the upcoming superhero film Sunday ...