Montella | «Ritorno in Italia? Ora mi godo l' esperienza in Turchia»

(Di lunedì 6 dicembre 2021) “Unin? Miquesta, mi sento ancora giovane come allenatore. Mi piacere lavorare all’estero, ho modo di conoscere anche la mentalità e la storia della nazione in cui mi trovo. Mai dire mai, ma per adesso miquesta. Sono molto contento, il resto sono discorsi inutili”. Lo ha detto Vincenzo, tecnico dell’Adana Demirspor, squadra che milita nella massima serie turca, ai microfoni di ‘Radio Anch’Io Sport’ su Radio 1.