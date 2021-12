Montella: «Balotelli ha il chiodo fisso della Nazionale, vuole tornare» (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Mario Balotelli ha grande voglia e il chiodo fisso di tornare in Nazionale. Sicuramente sa che non è facile ma lui, non ci va da tanti anni. Lo sto seguendo, deve crescere ancora un po’ di condizione ma lui ha voglia e l’obiettivo di provarci. Questo è importante per me e anche per Mancini, poi sarà lui a valutare la sua crescita in questi 2-3 mesi”. Lo ha detto Vincenzo Montella, tecnico dell’Adana Demirspor, squadra turca in cui milita anche Mario Balotelli – ai microfoni di ‘Radio Anch’Io Sport’ su Radio 1. Leggi su footdata (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Marioha grande voglia e ildiin. Sicuramente sa che non è facile ma lui, non ci va da tanti anni. Lo sto seguendo, deve crescere ancora un po’ di condizione ma lui ha voglia e l’obiettivo di provarci. Questo è importante per me e anche per Mancini, poi sarà lui a valutare la sua crescita in questi 2-3 mesi”. Lo ha detto Vincenzo, tecnico dell’Adana Demirspor, squadra turca in cui milita anche Mario– ai microfoni di ‘Radio Anch’Io Sport’ su Radio 1.

Advertising

SerieBNewsCom : #Balotelli in #Nazionale? ???? #Montella manda un messaggio a #Mancini ??? - tuttosport : #Montella: 'Sto aiutando #Balotelli a riconquistare la #Nazionale' - sportli26181512 : Montella: 'Balotelli ha il chiodo fisso della Nazionale, vuole tornare. Milan-scudetto? Non è più una sorpresa. Mou… - cmdotcom : #Montella: '#Balotelli ha il chiodo fisso della #Nazionale, vuole tornare. #Milan-scudetto? Non è più una sorpresa.… - 777PARTENERS : RT @SkySport: Montella: 'Balotelli vuole tornare in Nazionale, è il suo chiodo fisso' #SkySport -