Montella: «Balotelli ha il chiodo fisso della Nazionale. Su scudetto, Juve e ritorno in Italia…» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Vincenzo Montella ha parlato a Radio 1 durante Radio Anch’Io Sport: le dichiarazioni del tecnico del Adana Demirspor Vincenzo Montella ha parlato a Radio 1 durante Radio Anch’Io Sport. Le dichiarazioni del tecnico del Adana Demirspor. TURCHIA – «L’esperienza va benissimo, le cose stanno andando bene e c’è modo di lavorare bene». Balotelli – «Mario ha grande voglia e ha il chiodo fisso di tornare in Nazionale. Sa che non è facile visto che è fuori dal giro ma le potenzialità le ha sempre fatte vedere. Deve crescere di condizione ma lui vuole tornare e io lo sto aiutando in questo». MILAN DA scudetto – «Bella lotta, non è più una sorpresa. Pioli ha trasmesso un’anima alla squadra e ci possono provare e saranno protagonisti fino alla fine. Il Napoli è su quel livello, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Vincenzoha parlato a Radio 1 durante Radio Anch’Io Sport: le dichiarazioni del tecnico del Adana Demirspor Vincenzoha parlato a Radio 1 durante Radio Anch’Io Sport. Le dichiarazioni del tecnico del Adana Demirspor. TURCHIA – «L’esperienza va benissimo, le cose stanno andando bene e c’è modo di lavorare bene».– «Mario ha grande voglia e ha ildi tornare in. Sa che non è facile visto che è fuori dal giro ma le potenzialità le ha sempre fatte vedere. Deve crescere di condizione ma lui vuole tornare e io lo sto aiutando in questo». MILAN DA– «Bella lotta, non è più una sorpresa. Pioli ha trasmesso un’anima alla squadra e ci possono provare e saranno protagonisti fino alla fine. Il Napoli è su quel livello, ...

