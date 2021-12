Montella: “Balotelli ha il chiodo fisso della Nazionale. Campionato? L’Inter ha basi più solide, ma può succedere di tutto” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Vincenzo Montella, tecnico dell’ Adana Demirsposr in Turchia, ha parlato nel corso di Radio Anch’Io Sport su Radio 1 commentando diversi temi, da Balotelli, alla Nazionale, al Campionato di Serie A. Queste le sue parole: “Come mi trovo in Turchia? Le cose stanno andando bene, sono contentissimo. Qui c’è modo di lavorare nelle condizioni giuste. Le persone sono davvero eccezionali. Anche il presidente l’altro giorno mi ha lasciato anche la sua barca. Davvero unico. Come la Turchia ha accolto il VAR? Bene anche se a volte non capisco alcune situazioni come il comportamento sul fuorigioco. Quando è palesemente netto si potrebbe interrompere prima l’azione. Il Var non ha tolto del tutto l’errore ma sta aiutando a migliorare”. Su Balotelli e la Nazionale: ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 6 dicembre 2021) Vincenzo, tecnico dell’ Adana Demirsposr in Turchia, ha parlato nel corso di Radio Anch’Io Sport su Radio 1 commentando diversi temi, da, alla, aldi Serie A. Queste le sue parole: “Come mi trovo in Turchia? Le cose stanno andando bene, sono contentissimo. Qui c’è modo di lavorare nelle condizioni giuste. Le persone sono davvero eccezionali. Anche il presidente l’altro giorno mi ha lasciato anche la sua barca. Davvero unico. Come la Turchia ha accolto il VAR? Bene anche se a volte non capisco alcune situazioni come il comportamento sul fuorigioco. Quando è palesemente netto si potrebbe interrompere prima l’azione. Il Var non ha tolto dell’errore ma sta aiutando a migliorare”. Sue la: ...

Advertising

Luxgraph : Montella: 'Sto aiutando Balotelli a riconquistare la Nazionale' - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA TURCHIA - Montella: 'Tornare in Nazionale è il chiodo fisso di Balotelli, io lo aiuto, poi deciderà Mancini' http… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA TURCHIA - Montella: 'Tornare in Nazionale è il chiodo fisso di Balotelli, io lo aiuto, poi deciderà Mancini' http… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA TURCHIA - Montella: 'Tornare in Nazionale è il chiodo fisso di Balotelli, io lo aiuto, poi deciderà Mancini' http… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Montella 'Nazionale chiodo fisso Balotelli, io lo aiuto' 'E' suo obiettivo, deve crescere ma ce la sta mettendo tutta' -