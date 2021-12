Mobilità elettrica - L'allarme della Clepa: "A rischio mezzo milione di posti di lavoro tra i fornitori" (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'industria automobilistica europea continua a lanciare allarmi sui rischi occupazionali legati all'approccio assunto dalle istituzioni europee nei confronti della Mobilità elettrica. L'ultimo avvertimento arriva da uno studio commissionato alla società di consulenza PwC dalla Clepa, l'associazione di rappresentanza dei fornitori. In sostanza, la ricerca conferma il ruolo essenziale dell'elettrificazione per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei gas serra, ma ribadisce altresì i rischi occupazionali, in particolare nel campo della produzione di propulsori: secondo lo studio, infatti, un approccio (alla Mobilità) basato esclusivamente sui veicoli elettrici porterebbe alla perdita di mezzo milione di posti di ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'industria automobilistica europea continua a lanciare allarmi sui rischi occupazionali legati all'approccio assunto dalle istituzioni europee nei confronti. L'ultimo avvertimento arriva da uno studio commissionato alla società di consulenza PwC dalla, l'associazione di rappresentanza dei. In sostanza, la ricerca conferma il ruolo essenziale dell'elettrificazione per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei gas serra, ma ribadisce altresì i rischi occupazionali, in particolare nel campoproduzione di propulsori: secondo lo studio, infatti, un approccio (alla) basato esclusivamente sui veicoli elettrici porterebbe alla perdita dididi ...

Advertising

GianfrancoGasb1 : RT @sabella_thinkin: ?? #Europa lancia il suo grande progetto di infrastrutture e di collegamento con il mondo per contenere #Cina e #inflaz… - terraccianoFim : RT @sabella_thinkin: ?? #Europa lancia il suo grande progetto di infrastrutture e di collegamento con il mondo per contenere #Cina e #inflaz… - PaoloTrombin : RT @sabella_thinkin: ?? #Europa lancia il suo grande progetto di infrastrutture e di collegamento con il mondo per contenere #Cina e #inflaz… - Asmaa96552890 : RT @sabella_thinkin: ?? #Europa lancia il suo grande progetto di infrastrutture e di collegamento con il mondo per contenere #Cina e #inflaz… - MMeneghetti1 : RT @sabella_thinkin: ?? #Europa lancia il suo grande progetto di infrastrutture e di collegamento con il mondo per contenere #Cina e #inflaz… -