Milinkovic Savic nella storia biancoceleste | il traguardo

Nell'anno della ricostruzione della Lazio, fino al momento con più bassi che alti, Sergej Milinkovic Savic è una delle poche pedine che brilla e tiene a galla la formazione biancoceleste. Milinkovic Savic Lazio Due partite e due gol e prestazioni superlative per il sergente Milinkovic Savic, al servizio di Sarri sta tornando il giocatore da 100 milioni. Gol che permettono al serbo di superare Nedved (non uno qualsiasi) come centrocampista con più gol nella storia della Lazio: ben 52! Numeri da fuoriclasse assoluto che fanno ben sperare per il proseguo della stagione della Lazio. Daniele Scrazzolo

