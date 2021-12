(Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA - Importante per ladi oggi, indimenticabile per labiancoceleste. Sergej- Savic è nell'albo dei centrocampisti. E dopo la rete alla Sampdoria occupa la prima ...

sportli26181512 : Milinkovic goleador da record: è nella storia della Lazio: Nessun centrocampista biancoceleste ha segnato più reti… - LALAZIOMIA : Milinkovic goleador da record: è nella storia della Lazio -

ROMA - Importante per la Lazio di oggi, indimenticabile per la storia biancoceleste. Sergej- Savic è nell'albo dei centrocampisti. E dopo la rete alla Sampdoria occupa la prima posizione. Nessuno come lui. Ha centrato il gol numero 52 con la Lazio (42 in campionato, 5 in ...Il difensore brasiliano si conferma, oltre che baluardo difensivo, 'scippando' la ... anche lui entrato da poco, ma- Savic si guadagna un voto alto in pagella negando il 2 - 2 ai ...Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, ha chiesto al suo allenatore Juric di dargli la possibilità di segnare un gol con la maglia granata.La fase difensiva granata continua a funzionare alla grande, La Gazzetta dello Sport titola: "Toro, difesa gigante". Ed ecco chi sono due dei principali protagonisti: "Scatto ...