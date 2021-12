Milan, tegola Leao: salterà il Liverpool (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Milan di Stefano Pioli è chiamato ad una vera e propria impresa per superare il turno di Champions League, dove affronterà il Liverpool, e dovrà farlo senza uno dei suoi uomini migliori, Rafael Leao. L’esterno brasiliano infatti ha riportato una forte contusione muscolare alla coscia posteriore destra, un trauma che di fatto ha causato una piccola lesione muscolare del bicipite femorale. Rafael Leao e Ante Rebic sono i titolari, a turno, per la corsia mancina offensiva. Entrambi però sono fuori per infortunio e quindi non disponibili per la delicata sfida contro i Reds. Pioli quindi deve rimescolare le carte e sta pensando seriamente di lanciare dall’inizio l’ex Crotone Messias che ha già risolto il match contro l’Atletico Madridnei minuti conclusivi di gara. Inoltre il fantasista sta facendo bene anche in ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ildi Stefano Pioli è chiamato ad una vera e propria impresa per superare il turno di Champions League, dove affronterà il, e dovrà farlo senza uno dei suoi uomini migliori, Rafael. L’esterno brasiliano infatti ha riportato una forte contusione muscolare alla coscia posteriore destra, un trauma che di fatto ha causato una piccola lesione muscolare del bicipite femorale. Rafaele Ante Rebic sono i titolari, a turno, per la corsia mancina offensiva. Entrambi però sono fuori per infortunio e quindi non disponibili per la delicata sfida contro i Reds. Pioli quindi deve rimescolare le carte e sta pensando seriamente di lanciare dall’inizio l’ex Crotone Messias che ha già risolto il match contro l’Atletico Madridnei minuti conclusivi di gara. Inoltre il fantasista sta facendo bene anche in ...

Advertising

infoitsport : Non solo Pellegri: grave tegola in attacco per il Milan - infoitsalute : Doppia tegola per il Milan: Leao e Pellegri out con il Liverpool per infortunio - infoitsalute : Emergenza Milan, Pioli è nei guai: doppia tegola ed esplode la furia - infoitsalute : Milan, tegola Leao: lesione muscolare, niente Liverpool e a rischio per il Napoli - Sportmediaset - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: MILAN - Tegola Leao: lesione muscolare, salta la sfida con il Liverpool e è a rischio per il Napoli -