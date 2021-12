Milan, Scaroni: «Obiettivo stadio nel 2026. Cessione del club? Nessun obbligo» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto a Gr Parlamento. Le sue dichiarazioni sul nuovo stadio e plusvalenze Paolo Scaroni ha rilasciato una lunga serie di dichiarazioni a Gr Parlamento. Le parole del presidente del Milan. NUOVO stadio – «Prima delle Olimpiadi del 2026 non credo. Noi ci poniamo l’Obiettivo di avere lo stadio pronto per la stagione 2026/27, per luglio-agosto del 2026. L’apertura dei Giochi olimpici sarà al Meazza, ma avrà già accanto il nuovo stadio» PLUSVALENZE – «Non ho molto da dire anche perché non ci riguarda. Non vorrei che anche in questo caso il denominatore comune per le squadre italiane fossero che perdono soldi e quindi cercano di fare i ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il presidente delPaoloè intervenuto a Gr Parlamento. Le sue dichiarazioni sul nuovoe plusvalenze Paoloha rilasciato una lunga serie di dichiarazioni a Gr Parlamento. Le parole del presidente del. NUOVO– «Prima delle Olimpiadi delnon credo. Noi ci poniamo l’di avere lopronto per la stagione/27, per luglio-agosto del. L’apertura dei Giochi olimpici sarà al Meazza, ma avrà già accanto il nuovo» PLUSVALENZE – «Non ho molto da dire anche perché non ci riguarda. Non vorrei che anche in questo caso il denominatore comune per le squadre italiane fossero che perdono soldi e quindi cercano di fare i ...

Advertising

MilanLiveIT : Anche Scaroni dice la sua sul nuovo stadio?????? - Rossoneroo7 : RT @FraNasato: Scaroni a Gr Parlamento: 'Elliott non ha nessun obbligo di chiudere l’investimento. Decide di farlo quando si presentano le… - RossoneroBlog : Scaroni: «#Elliott non ha nessun obbligo di chiudere l’investimento. Decide di farlo quando si presentano le condiz… - CasaRossNera : Scaroni: «#Elliott non ha nessun obbligo di chiudere l’investimento. Decide di farlo quando si presentano le condiz… - davideinno85 : RT @CalcioFinanza: Il presidente del #Milan #Scaroni sul caso plusvalenze: «Noi siamo estranei, ma non vorrei che il sistema porti i club a… -