Milan, Scaroni: “Liverpool? Partita importante, percorso Champions fondamentale” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Paolo Scaroni si è concesso ai microfoni di ‘Gr Parlamento’, commentando l’andamento gradualmente in crescita del Milan tra Serie A e coppe europee. Il presidente del club rossonero ha elogiato la resa della compagine guidata da Stefano Pioli, per un percorso biennale convincente grazie anche a un mix tra giovani ed esperti. Di seguito le dichiarazioni recenti di Scaroni, convinto della bontà del progetto rossonero: “Cammino da record in campionato? Per il momento le cose sono andate bene, anche se abbiamo avuto qualche alto e basso che non ci è piaciuto molto. In questo momento non guardiamo al campionato e siamo tutti concentrati sulla Partita di domani (contro il Liverpool, ndr), che è veramente importante per noi. Il nostro cammino in Champions è ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Paolosi è concesso ai microfoni di ‘Gr Parlamento’, commentando l’andamento gradualmente in crescita deltra Serie A e coppe europee. Il presidente del club rossonero ha elogiato la resa della compagine guidata da Stefano Pioli, per unbiennale convincente grazie anche a un mix tra giovani ed esperti. Di seguito le dichiarazioni recenti di, convinto della bontà del progetto rossonero: “Cammino da record in campionato? Per il momento le cose sono andate bene, anche se abbiamo avuto qualche alto e basso che non ci è piaciuto molto. In questo momento non guardiamo al campionato e siamo tutti concentrati sulladi domani (contro il, ndr), che è veramenteper noi. Il nostro cammino inè ...

Advertising

AndreaPropato : #Scaroni: “Il Milan è una squadra da Champions, vogliamo fare bene in Europa sia quest’anno che l’anno prossimo, re… - sportface2016 : #Milan, #Scaroni: '#Liverpool? Partita importante, percorso #Champions fondamentale' - Rossonero__1899 : RT @Alemilanista86: 5 dicembre 2021 ed il Milan non è ancora riuscito a schierare la formazione titolare. Pioli piange? No. Maldini piange… - Alemilanista86 : 5 dicembre 2021 ed il Milan non è ancora riuscito a schierare la formazione titolare. Pioli piange? No. Maldini pia… - manoACM1899 : eh ma Elio, eh ma lo stipendio di cazzidis, eh ma cosa ce ne facciamo dei dirigenti competenti, eh ma scaroni parla… -