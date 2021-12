Milan, Maldini lavora per il sostituto di Kjaer: nel mirino due soluzioni estere (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’infortunio rimediato da Simon Kjaer al crociato anteriore e al collaterale mediale del ginocchio sinistro, lo costringerà a stare lontano dai campi per almeno sei mesi, obbligando il Milan a muoversi nel mercato di gennaio. Il duo Maldini-Massara guarda all’estero per il sostituto, con la speranza di replicare un colpo in stile Tomori. Simon Kjaer, difensore del Milan (Photo by Denis Doyle/Getty Images)Secondo Milanlive.it, nel taccuino dei due dirigenti ci sono i nomi di Jhon Lucumì, ventitreenne del Genk e Malang Sarr, del Chelsea. Il costo del primo si aggirerebbe sui 15 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo, mentre per il centrale dei Blues si parla di un prestito, visti i molti club interessati. Jhon Locumí, difensore del GenkMalanga Sarr ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’infortunio rimediato da Simonal crociato anteriore e al collaterale mediale del ginocchio sinistro, lo costringerà a stare lontano dai campi per almeno sei mesi, obbligando ila muoversi nel mercato di gennaio. Il duo-Massara guarda all’estero per il, con la speranza di replicare un colpo in stile Tomori. Simon, difensore del(Photo by Denis Doyle/Getty Images)Secondolive.it, nel taccuino dei due dirigenti ci sono i nomi di Jhon Lucumì, ventitreenne del Genk e Malang Sarr, del Chelsea. Il costo del primo si aggirerebbe sui 15 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo, mentre per il centrale dei Blues si parla di un prestito, visti i molti club interessati. Jhon Locumí, difensore del GenkMalanga Sarr ...

