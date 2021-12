Milan-Liverpool, rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli (VIDEO) (Di lunedì 6 dicembre 2021) rivedi la conferenza stampa del tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del match contro il Liverpool valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. L’allenatore rossonero, a poche ore dalla sfida decisa che potrebbe regalare ai meneghini la qualificazioni agli ottavi di finale, ha toccato diversi argomenti come il problema legato alle numerose assenze. Ecco il VIDEO della conferenza stampa integrale. LE PAROLE DI Pioli LE PAROLE DI TOMORI SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021)ladel tecnico del, alla vigilia del match contro ilvalevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. L’allenatore rossonero, a poche ore dalla sfida decisa che potrebbe regalare ai meneghini la qualificazioni agli ottavi di finale, ha toccato diversi argomenti come il problema legato alle numerose assenze. Ecco ildellaintegrale. LE PAROLE DILE PAROLE DI TOMORI SportFace.

