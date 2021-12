Milan-Liverpool: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 6 dicembre 2021) Milan-Liverpool è in programma per martedì 7 dicembre 2021. La gara sarà valida per la sesta giornata del girone B della UEFA Champions League. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 21:00 direttamente dallo stadio “San Siro” di Milano. Milan-Liverpool: come arrivano le squadre? Il Milan è reduce dalla vittoria per 2-0 contro la Salernitana. I rossoneri, dopo aver trionfato a Madrid contro l’Atletico, devono battere anche il Liverpool per approdare agli ottavi di finale di Champions League. Stefano Pioli però non potrà contare su alcune delle sue pedine fondamentali: saranno out Calabria, Rebic, Leao, Giroud e Kjaer. Tutto il peso dell’attacco sarà dunque sulle spalle di Zlatan Ibrahimovic che partirà dal primo minuto supportato da Krunic, Diaz e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 6 dicembre 2021)è in programma per martedì 7 dicembre 2021. La gara sarà valida per la sesta giornata del girone B della UEFA Champions League. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 21:00 direttamente dallo stadio “San Siro” dio.: come arrivano le squadre? Ilè reduce dalla vittoria per 2-0 contro la Salernitana. I rossoneri, dopo aver trionfato a Madrid contro l’Atletico, devono battere anche ilper approdare agli ottavi di finale di Champions League. Stefano Pioli però non potrà contare su alcune delle sue pedine fondamentali: saranno out Calabria, Rebic, Leao, Giroud e Kjaer. Tutto il peso dell’attacco sarà dunque sulle spalle di Zlatan Ibrahimovic che partirà dal primo minuto supportato da Krunic, Diaz e ...

