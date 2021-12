Milan-Liverpool, Pioli: “Serviranno grande lucidità tecnica e tattica, vogliamo la vittoria” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del match contro il Liverpool valevole per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022, ha parlato in conferenza stampa: “Come peso specifico e preparazione questa partita somiglia a quella di Bergamo contro l’Atalanta dello scorso maggio. Abbiamo preparato bene l’appuntamento. Il Milan deve essere forte perché il livello è molto alto, affrontiamo una delle possibili vincitrice di questa competizione. Non sarà solo Ibrahimovic a giocare davanti, abbiamo imparato tanto dalla gara di andata, adesso conosciamo bene il ritmo e l’intensità del Liverpool. La squadra sta bene mentalmente e fisicamente, avremmo l’appoggio del pubblico: ci sono tutte le condizioni per giocare una grande partita. Stiamo lavorando molto ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il tecnico del, Stefano, alla vigilia del match contro ilvalevole per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022, ha parlato in conferenza stampa: “Come peso specifico e preparazione questa partita somiglia a quella di Bergamo contro l’Atalanta dello scorso maggio. Abbiamo preparato bene l’appuntamento. Ildeve essere forte perché il livello è molto alto, affrontiamo una delle possibili vincitrice di questa competizione. Non sarà solo Ibrahimovic a giocare davanti, abbiamo imparato tanto dalla gara di andata, adesso conosciamo bene il ritmo e l’intensità del. La squadra sta bene mentalmente e fisicamente, avremmo l’appoggio del pubblico: ci sono tutte le condizioni per giocare unapartita. Stiamo lavorando molto ...

