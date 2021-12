Milan-Liverpool | Pioli | “Ora li conosciamo | stiamo bene e i tifosi spingeranno”

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Voglio giocare il più possibile, speriamo che sarà al #Milan per tutta la vita. #Liverpool? Sarà una… - TuttoMercatoWeb : Milan, lesione al bicipite femorale per Leao e all'adduttore per Pellegri: out con il Liverpool - DiMarzio : #UCL, vigilia di #MilanLiverpool | Le parole di #Klopp, tra il turnover annunciato e la situazione sul rinnovo di… - infoitsport : Milan-Liverpool, sarà gran tifo a San Siro: 57 mila spettatori, verso il tutto esaurito - infoitsport : San Siro verso il tutto esaurito per Milan-Liverpool: attesi 57 mila tifosi -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Liverpool

Commenta per primo Clima sereno a Milanello in vista della sfida che domani sera vedrà ilaffrontare il. Che risate fra Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic, unica punta rimasta a disposizione dopo l'infortunio di Leao.Con il biglietto per gli ottavi già in tasca, Jurgen Klopp non si nasconde. E la sua sincerità accende le speranze del, chiamato a inseguire la qualificazione. "Dobbiamo fare turnover e lo faremo, i medici mi massacrerebbero se schierassi la stessa formazione dell'ultima partita per cui cambieremo qualcosa. Se ...Domani vogliamo ottenere un buon risultato e daremo tutto per farlo - dice il difensore inglese in conferenza stampa - non sarà facile, hanno un'ottima squadra, ma sappiamo di esserlo anche noi Il ...Una notte da Milan per centrare una qualificazione miracolosa per come era iniziato il cammino in Europa. L'impresa del Diavolo al Wanda Metropolitano ha dato ...