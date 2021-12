Milan-Liverpool, Pioli: «Infortuni? Ora dobbiamo stringere i denti, la situazione migliorerà» (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida al Liverpool che può valere, per i rossoneri, l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. Al Milan, però, serve un’impresa: deve vincere contro i Reds di Klopp e sperare che l’Atletico non vinca col Porto con più gol di scarto. Qui alcune delle dichiarazioni di Pioli, così come riportate da Tuttomercatoweb. Qual è la chiave tattica su cui ha lavorato per mettere in difficoltà Klopp?All’andata abbiamo subito molto la loro pressione. Abbiamo avuto poca personalità e fatto poco movimento, soprattutto nella prima mezz’ora. Sarà un aspetto fondamentale: loro ci aggrediranno con grande intensità, ma ora abbiamo conoscenze tali da poter superare la loro prima pressione. Se saremo bravi a farlo, credo che ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’allenatore delStefanoè intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida alche può valere, per i rossoneri, l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. Al, però, serve un’impresa: deve vincere contro i Reds di Klopp e sperare che l’Atletico non vinca col Porto con più gol di scarto. Qui alcune delle dichiarazioni di, così come riportate da Tuttomercatoweb. Qual è la chiave tattica su cui ha lavorato per mettere in difficoltà Klopp?All’andata abbiamo subito molto la loro pressione. Abbiamo avuto poca personalità e fatto poco movimento, soprattutto nella prima mezz’ora. Sarà un aspetto fondamentale: loro ci aggrediranno con grande intensità, ma ora abbiamo conoscenze tali da poter superare la loro prima pressione. Se saremo bravi a farlo, credo che ...

