Milan-Liverpool domani in tv in chiaro | canale | orario e streaming Champions League 2021 2022

Alle 21:00 di martedì 7 dicembre il Milan ospiterà il Liverpool per l'ultima e decisiva giornata della fase a gironi del gruppo B di Champions League 2021/2022. La squadra rossonera di Stefano Pioli per qualificarsi deve vincere, con un occhio all'altra gara tra Porto e Atletico Madrid. Se i rossoneri vincono e sull'altro campo è parità, c'è la qualificazione senza dover guardare differenza reti o gol segnati. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su canale 5, oltre che su Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252) e in streaming su Sky Go, Now, Mediaset Play.

