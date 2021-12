Milan-Liverpool (Champions League, 7 dicembre ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Milan prima della trasferta sul campo dell’Atletico Madrid sembrava rassegnato al quarto posto o, nella migliore delle ipotesi, al terzo posto che vale i playoff di Europa League. Invece il colpo di testa di Messias e la contemporanea vittoria del Liverpool sul Porto ha riaperto i giochi, i rossoneri non sono padroni del proprio InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ilprima della trasferta sul campo dell’Atletico Madrid sembrava rassegnato al quarto posto o, nella migliore delle ipotesi, al terzo posto che vale i playoff di Europa. Invece il colpo di testa di Messias e la contemporanea vittoria delsul Porto ha riaperto i giochi, i rossoneri non sono padroni del proprio InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Voglio giocare il più possibile, speriamo che sarà al #Milan per tutta la vita. #Liverpool? Sarà una… - Milannews24_com : Milan pronto per il Liverpool: «Una battaglia da combattere» – VIDEO - Milannews24_com : Milan, parte l’avvicinamento al Liverpool: il programma di domani - Milannews24_com : De Grandis: «Champions Milan? Ecco cosa può fare la differenza» - gilnar76 : Ibrahimovic carico: «Liverpool? Non sono scaramantico, giochiamocela» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -