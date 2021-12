Milan-Liverpool 2005: quella Champions League sfumata in 6? | VIDEO (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel 2005 la finale di Champions League fu tra il Milan di Carlo Ancelotti e il Liverpool di Rafa Benítez. Il racconto di quella notte surreale Leggi su pianetamilan (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella finale difu tra ildi Carlo Ancelotti e ildi Rafa Benítez. Il racconto dinotte surreale

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Voglio giocare il più possibile, speriamo che sarà al #Milan per tutta la vita. #Liverpool? Sarà una… - TuttoMercatoWeb : Milan, lesione al bicipite femorale per Leao e all'adduttore per Pellegri: out con il Liverpool - MilanPress_it : Seguite con noi la conferenza stampa di #Tomori e #Pioli alla vigilia di #MilanLiverpool #UCL ??????? - pbrex668 : RT @PianetaMilan: #MilanLiverpool, ciò che c'è da sapere sul match di @ChampionsLeague - #UCL #ChampionsLeague #Champions @acmilan #ACMilan… - agad85 : Chi pensa che il Liverpool verrà a fare una passerella a Milano, che cazzo di problema ha? Ma lo sapete chi allena… -