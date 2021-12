Milan, lesioni muscolari per Pellegri e Leao (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Milan perde altri due giocatori per le prossime partite, a cominciare dal big match di domani sera in Champions League con il Liverpool. Pietro Pellegri, uscito nel corso dei primi minuti della partita di campionato di sabato con la Salernitana, ha riportato “una lesione al muscolo lungo adduttore destro” che prevede nuovo controllo “fra una decina di giorni”, fa sapere il club rossonero. Out anche Rafael Leo, che nel corso della sfida con i campani ha rimediato “una forte contusione muscolare alla coscia posteriore destra che di fatto ha causato una piccola lesione muscolare al bicipite femorale”. Leggi su footdata (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ilperde altri due giocatori per le prossime partite, a cominciare dal big match di domani sera in Champions League con il Liverpool. Pietro, uscito nel corso dei primi minuti della partita di campionato di sabato con la Salernitana, ha riportato “una lesione al muscolo lungo adduttore destro” che prevede nuovo controllo “fra una decina di giorni”, fa sapere il club rossonero. Out anche Rafael Leo, che nel corso della sfida con i campani ha rimediato “una forte contusione muscolare alla coscia posteriore destra che di fatto ha causato una piccola lesione muscolare al bicipite femorale”.

Advertising

StevenACMilan : @milan_corner Messias dopo il gol all'atletico ha parlato di due lesioni di fila. Il Milan non aveva mai parlato della prima - laziofans : “Quelli che…”, Cardone: “Marusic rinnoverà mentre Luiz Felipe è nel mirino del Milan. Immobile? Niente lesioni ma…”… - Fracal971 : RT @_talebanikov: Dicembre in tutto il mondo è sinonimo di Natale, per il Milan invece inizia la stagione delle lesioni muscolari del bici… - YBah96 : RT @_talebanikov: Dicembre in tutto il mondo è sinonimo di Natale, per il Milan invece inizia la stagione delle lesioni muscolari del bici… - EmanuelePisto : @milan_corner Stai tranquillo,la piccola lesione di Leao seguirà l'iter secondo cui ci faranno credere di poterlo r… -