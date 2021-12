Milan, lesione al bicipite femorale per Leao, salta il Liverpool (Di lunedì 6 dicembre 2021) Brutte notizie per Stefano Pioli. L’allenatore del Milan, chiamato domani ad affrontare il Liverpool in Champions League, dovrà fare a meno di Rafael Leao. Il portoghese, infortunatosi durante Milan-Salernitana, è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una forte contusione muscolare alla coscia posteriore destra, un trauma che di fatto ha causato una piccola lesione muscolare del bicipite femorale. Fuori dai giochi anche Pietro Pellegri, che era tornato in campo da titolare proprio contro la Salernitana ma è stato costretto anche lui ad uscire a gara ancora in corso. Gli esami hanno confermato la presenza di una lesione al muscolo lungo adduttore destro. Il giocatore si sottoporrà a nuovo controllo fra una decina di giorni. Se vuoi essere ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 dicembre 2021) Brutte notizie per Stefano Pioli. L’allenatore del, chiamato domani ad affrontare ilin Champions League, dovrà fare a meno di Rafael. Il portoghese, infortunatosi durante-Salernitana, è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una forte contusione muscolare alla coscia posteriore destra, un trauma che di fatto ha causato una piccolamuscolare del. Fuori dai giochi anche Pietro Pellegri, che era tornato in campo da titolare proprio contro la Salernitana ma è stato costretto anche lui ad uscire a gara ancora in corso. Gli esami hanno confermato la presenza di unaal muscolo lungo adduttore destro. Il giocatore si sottoporrà a nuovo controllo fra una decina di giorni. Se vuoi essere ...

