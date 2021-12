Milan, Leao e Pellegri saltano il Liverpool: il punto sulle loro condizioni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le condizioni di Pietro Pellegri e di Rafael Leao, che si sono entrambi infortunati durante Milan-Salernitana Non arrivano buone notizie dall’infermeria di Milanello in merito alle condizioni di Pietro Pellegri e di Rafael Leao, che si sono entrambi infortunati durante Milan-Salernitana: Pellegri – L’esame ha confermato la presenza di una lesione al muscolo lungo adduttore destro. Un nuovo controllo è previsto fra una decina di giorni. Leao – Ha riportato una forte contusione muscolare alla coscia posteriore destra. Questo trauma ha causato una piccola lesione muscolare del bicipite femorale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ledi Pietroe di Rafael, che si sono entrambi infortunati durante-Salernitana Non arrivano buone notizie dall’infermeria diello in merito alledi Pietroe di Rafael, che si sono entrambi infortunati durante-Salernitana:– L’esame ha confermato la presenza di una lesione al muscolo lungo adduttore destro. Un nuovo controllo è previsto fra una decina di giorni.– Ha riportato una forte contusione muscolare alla coscia posteriore destra. Questo trauma ha causato una piccola lesione muscolare del bicipite femorale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

