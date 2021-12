Milan, Leao e Pellegri out per infortunio. Mercato, dallo United il vice Theo? (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non arrivano buone notizie dall'infermeria del Milan: Rafael Leao e Pietro Pellegri infortunati. Ecco l'ultima idea per il vice Theo Leggi su pianetamilan (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non arrivano buone notizie dall'infermeria del: Rafaele Pietroinfortunati. Ecco l'ultima idea per il

Advertising

TuttoMercatoWeb : Milan, lesione al bicipite femorale per Leao e all'adduttore per Pellegri: out con il Liverpool - vivoperlinter : Guai in vista per le milanesi - 11contro11 : #Milan, tegola Leao: salterà il Liverpool #ChampionsLeague #11contro11 - DiegoLocatell14 : La voce più grossa a bilancio della stagione 21/22 del Milan saranno le spese mediche svolte post infortunio nelle… - _SDeJong_ : RT @Bisco_3: Partita fondamentale senza: Calabria, Rebic, Kjaer, Leao, Theo, Giroud. Direi che come sempre il culo Milan si presenta in t… -