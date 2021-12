Milan | la carica di Leao | ' Contro il Liverpool i tifosi saranno il dodicesimo uomo'

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Unprimo in classifica in Serie A, primo come non lo è mai stato da quasi vent'anni. La squadra di Stefano Pioli ha ottenuto 38 punti nelle prime 16 partite di questo campionato, miglior ...

Dall'Europa che conta ilpotrebbe trovare anche le forze economiche per fare poi il mercato di gennaio. Inutile ricordare come il Diavolo abbia già ricevuto in premio 15,64 milioni di euro per ...L'attaccante rossonero, ospite di "Che tempo che fa" su Rai3, ha commentato così l'avvicinamento alla super sfida di Champions contro il Liverpool, decisiva per la qualificazione agli ottavi. Guarda ...Anche Tuttosport apre questa mattina in prima pagina con la carica di Zlatan Ibrahimovic in vista del match di domani sera contro il Liverpool: "Milan, credici!". La qualificazione ...Un Milan primo in classifica in Serie A, primo come non lo è mai stato da quasi vent'anni. La squadra di Stefano Pioli ha ottenuto 38 punti nelle prime 16 partite di questo ...