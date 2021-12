Milan, infortunio per Rafael Leao: lesione al bicipite femorale, salta il Liverpool (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Milan è falcidiato dagli infortuni ed è sempre più in emergenza. Stefano Pioli non perde soltanto Pellegri , costretto a uscire al 15' della sfida contro la Salernitana (2 - 0, sabato 4 dicembre) ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ilè falcidiato dagli infortuni ed è sempre più in emergenza. Stefano Pioli non perde soltanto Pellegri , costretto a uscire al 15' della sfida contro la Salernitana (2 - 0, sabato 4 dicembre) ...

Advertising

AntoVitiello : Riscaldamento a #SanSiro, i giocatori del #Milan sono scesi in campo con la maglia 'Forza Simon' dopo l'infortunio… - FBiasin : “#Milan, brutte notizie per #Kjaer: infortunio ai legamenti del ginocchio sinistro, sarà operato in artroscopia”.… - Corriere : Kjaer operato domani ai legamenti: per il difensore del Milan stagione finita - gilnar76 : Infortunio Kjaer, il giocatore sui social: «Mi aspetta un duro lavoro» – FOTO #Acmilan #Milan #Seriea… - Rossonero__1899 : RT @OorazioFranco: Il tifoso milanista apprende la news su un infortunio di un giocatore del #Milan proprio come io apprendevo un 2 in mate… -