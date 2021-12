Migranti: italiani all'estero, dal 15 al 17 dicembre IV Conferenza Permanente del Cgie (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Labitalia) - Il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ha convocato la IV plenaria Conferenza Permanente del Cgie, il Consiglio Generale degli italiani all'estero. La Conferenza si terrà a Roma, nella sala convegni Angelicum, dal 15 al 17 dicembre. Tre giorni di dibattiti, confronti, interventi che offriranno l'opportunità di svolgere una riflessione completa e aggiornata su attualità e prospettive delle collettività all'estero. L'occasione potrà contribuire anche all'elaborazione delle riforme che il nostro Paese ha già avviato e in particolare alla realizzazione del Pnrr per integrare nel sistema paese la grande realtà e risorsa che l'Italia possiede oltre i confini nazionali. La Conferenza sarà aperta da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Labitalia) - Il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ha convocato la IV plenariadel, il Consiglio Generale degliall'. Lasi terrà a Roma, nella sala convegni Angelicum, dal 15 al 17. Tre giorni di dibattiti, confronti, interventi che offriranno l'opportunità di svolgere una riflessione completa e aggiornata su attualità e prospettive delle collettività all'. L'occasione potrà contribuire anche all'elaborazione delle riforme che il nostro Paese ha già avviato e in particolare alla realizzazione del Pnrr per integrare nel sistema paese la grande realtà e risorsa che l'Italia possiede oltre i confini nazionali. Lasarà aperta da ...

