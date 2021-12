“Mi stai facendo girare le pa***”. Mara Venier, furia contro Guillermo Mariotto. Gelo a Domenica In (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tutta la prima parte di Domenica In è stata dedicata alla puntata di Ballando con le stelle. Mara Venier ha lasciato spazio ai commenti dello show di Milly Carlucci andato in onda sabato 4 dicembre. Abbastanza emozionante è stato l’intervento di Federico Fashion Style che ha parlato della figlia, Sophie Maelle. E a Domenica In si è commosso: “Ho raccontato la verità – premette -. Era il sogno che non riuscivo a esaudire. Con Letizia abbiamo deciso di intraprendere la strada della fecondazione artificiale per realizzarlo. È un miracolo, un messaggio per le persone come me che sperano di avere un figlio… dopo le difficoltà arriverà! Voglio anche cogliere l’occasione per ringraziare Milly Carlucci. Ieri è stato un regalo per tutti e grazie a lei mi sono liberato anche di questa cosa, ne sono davvero molto felice”, ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tutta la prima parte diIn è stata dedicata alla puntata di Ballando con le stelle.ha lasciato spazio ai commenti dello show di Milly Carlucci andato in onda sabato 4 dicembre. Abbastanza emozionante è stato l’intervento di Federico Fashion Style che ha parlato della figlia, Sophie Maelle. E aIn si è commosso: “Ho raccontato la verità – premette -. Era il sogno che non riuscivo a esaudire. Con Letizia abbiamo deciso di intraprendere la strada della fecondazione artificiale per realizzarlo. È un miracolo, un messaggio per le persone come me che sperano di avere un figlio… dopo le difficoltà arriverà! Voglio anche cogliere l’occasione per ringraziare Milly Carlucci. Ieri è stato un regalo per tutti e grazie a lei mi sono liberato anche di questa cosa, ne sono davvero molto felice”, ha ...

