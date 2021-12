“Mi ha escluso dal Festival”. Sanremo 2022, l’attacco del cantante: “La porta in faccia” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ultimamente si sentiva parlare meno di lui, dopo le sue svariate avventure televisive al fianco dell’oramai ex compagna Serena Enardu. Poi Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, è tornato sul piccolo schermo per dare solidarietà all’ex moglie (sposata ben due volte) Miriana Trevisan al GF Vip 6. Ora se ne parla per Sanremo 2022 e Amadeus. No, purtroppo i suoi fan più sfegatati già l’hanno scoperto, Pago non parteciperà al Festival di Sanremo 2022. Amadeus non l’ha inserito nell’ambita lista d’artisti. Il cantante sardo, in queste ore, è stato consolato dai vari seguaci. Lui si è detto tranquillo, in quanto, a suo dire, nemmeno aveva considerato l’idea che venisse preso. Una frecciatina pungente, sebbene espressa velatamente e con educazione sui social, quella del noto ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ultimamente si sentiva parlare meno di lui, dopo le sue svariate avventure televisive al fianco dell’oramai ex compagna Serena Enardu. Poi Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, è tornato sul piccolo schermo per dare solidarietà all’ex moglie (sposata ben due volte) Miriana Trevisan al GF Vip 6. Ora se ne parla pere Amadeus. No, purtroppo i suoi fan più sfegatati già l’hanno scoperto, Pago non parteciperà aldi. Amadeus non l’ha inserito nell’ambita lista d’artisti. Ilsardo, in queste ore, è stato consolato dai vari seguaci. Lui si è detto tranquillo, in quanto, a suo dire, nemmeno aveva considerato l’idea che venisse preso. Una frecciatina pungente, sebbene espressa velatamente e con educazione sui social, quella del noto ...

