"Mi fermo pochissimo". Paolo Bonolis, che gaffe sul GfVip: Alfonso Signorini che dice? (Di lunedì 6 dicembre 2021) Per la prima volta, ospiti in coppia Paolo Bonolis e la moglie, Sonia Bruganelli, il tutto a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, la puntata è quella di domenica 5 dicembre. Un'intervista di coppia esilarante, cinica e molto divertente. Tutta una battuta. Apre le danze Bonolis: "Folgorato da Sonia? Sì, tipo San Paolo, sulla via di Damasco". E ancora: "Sei romantico?", chiede la Toffanin a Bonolis. E lui: "No", secco. "E Sonia è romantica?". "No", replica sempre lui. Ma lei si lamenta: "Posso rispondere io?", "Bene... ma cosa vuoi dire? Che sei romantica? Dai, non dire fesserie". E giù risate della Toffanin. Dunque si passa al Gf Vip, dove la Bruganelli è opinionista, in perenne contrasto con Adriana Volpe. Bonolis ha rivelato di ...

