Meteo | le previsioni in Campania di lunedì 6 dicembre 2021

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,. Avellino-Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 25mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1264m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Allertepreviste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C, lo zero termico ...

Nessuna allertapresente.Intenso fronte atlantico in arrivo per l'Immacolata, porterà neve anche in pianura al Nord. Ledi 3bmeteo Le ultime emissioni modellistiche continuano a confermare l'arrivo della neve in piano per il giorno dell'8 dicembre su parte del Nord. Il cuscino di aria fredda che si formerà ...METEO ITALIA - arriva la neve in pianura sulle regioni del Nord, maltempo di stampo invernale per l'Immacolata e fino al prossimo weekend ...Oroscopo Paolo Fox del giorno e domani: le previsioni del 6-7 dicembre Ecco l’oroscopo del 6-7 dicembre secondo le previsioni di Paolo Fox del giorno e ...