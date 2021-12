Meteo: in arrivo tempesta Immacolata, neve in pianura a Nord (Di lunedì 6 dicembre 2021) In arrivo la 'tempesta dell'Immacolata' con neve in pianura al Nord, in Piemonte e Lombardia ma probabilmente anche in Liguria e Veneto. E' la previsione di Antonio Sanò, direttore del sito iLMeteo.it. Questa, sottolinea Sanò, "attiverà intensi venti meridionali che faranno peggiorare il tempo anche su Sardegna, Toscana e Lazio e sulla Campania". Il maltempo non colpirà l'Italia il solo 8 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) Inla 'dell'' coninal, in Piemonte e Lombardia ma probabilmente anche in Liguria e Veneto. E' la previsione di Antonio Sanò, direttore del sito iL.it. Questa, sottolinea Sanò, "attiverà intensi venti meridionali che faranno peggiorare il tempo anche su Sardegna, Toscana e Lazio e sulla Campania". Il maltempo non colpirà l'Italia il solo 8 ...

