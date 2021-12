Meteo, arriva la tempesta dell’Immacolata: gelo e neve in pianura al Nord (Di lunedì 6 dicembre 2021) E’ in arrivo la tempesta dell'Immacolata con neve fino in pianura al Nord. Fiocchi bianchi in Piemonte e Lombardia ma probabilmente anche in Liguria e Veneto. Nel frattempo venti meridionali porteranno un deciso peggioramento del tempo sull’area tirrenica (Sardegna, Toscana e Lazio e sulla Campania). Da martedì il Maestrale soffierà impetuoso spazzando via le nubi su quasi tutte le regioni, ma faranno abbassare sensibilmente le temperature". Anche dopo l'Immacolata la situazione non migliorerà: dal 9 dicembre un vortice ciclonico si formerà sul basso Tirreno innescando una fase di maltempo al Centrosud dove oltre alle piogge battenti cadrà la neve a bassa quota.gelo a Milano: sottozero anche di giornoGiovedì senza precipitazioni al Nord ma farà molto freddo. A Milano, ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 6 dicembre 2021) E’ in arrivo ladell'Immacolata confino inal. Fiocchi bianchi in Piemonte e Lombardia ma probabilmente anche in Liguria e Veneto. Nel frattempo venti meridionali porteranno un deciso peggioramento del tempo sull’area tirrenica (Sardegna, Toscana e Lazio e sulla Campania). Da martedì il Maestrale soffierà impetuoso spazzando via le nubi su quasi tutte le regioni, ma faranno abbassare sensibilmente le temperature". Anche dopo l'Immacolata la situazione non migliorerà: dal 9 dicembre un vortice ciclonico si formerà sul basso Tirreno innescando una fase di maltempo al Centrosud dove oltre alle piogge battenti cadrà laa bassa quota.a Milano: sottozero anche di giornoGiovedì senza precipitazioni alma farà molto freddo. A Milano, ...

