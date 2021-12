Meteo, allerta gialla il 7 dicembre: neve, tempeste e burrasca, dove il ponte sarà "disgraziato" (Di lunedì 6 dicembre 2021) Gelo e neve anche in pianura per il ponte dell'Immacolata: e in mezza Italia scatta l'allerta Meteo. Ben poco "romantica" l'imbiancata attesa tra 7 e 8 dicembre da Nord a Sud. La Protezione civile ha diramato l'avviso di condizioni Meteorologiche avverse, con tre regioni del Mezzogiorno in allerta gialla per rischio di temporali, rischio idraulico e idrogeologico per martedì 7 dicembe; si tratta di Sicilia, parte di Calabria e Basilicata. Guardia alta fin dalle prime ore di martedì, con il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse. Attesi, sottolinea la Protezione civile, fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. burrasca forte sulla Sicilia in estensione a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Gelo eanche in pianura per ildell'Immacolata: e in mezza Italia scatta l'. Ben poco "romantica" l'imbiancata attesa tra 7 e 8da Nord a Sud. La Protezione civile ha diramato l'avviso di condizionirologiche avverse, con tre regioni del Mezzogiorno inper rischio di temporali, rischio idraulico e idrogeologico per martedì 7 dicembe; si tratta di Sicilia, parte di Calabria e Basilicata. Guardia alta fin dalle prime ore di martedì, con il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse. Attesi, sottolinea la Protezione civile, fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.forte sulla Sicilia in estensione a ...

DPCgov : ?? Martedì #7dicembre ??? Ancora temporali in Sicilia, venti di burrasca e mareggiate anche in Puglia, Basilicata e… - DPCgov : ????? Temporali, venti molto forti e mareggiate al Centro-Sud. ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #2dicembre, su Lazio, Ca… - VivereCatanzaro : Temporali e venti forti. Allerta meteo gialla in Calabria - i91Park : RT @hs831: Domani mettetemi una bella allerta meteo - hs831 : Domani mettetemi una bella allerta meteo -