Mertens: 'Onorato di essere al Napoli, spero nel rinnovo di contratto' (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il 'domandone' del quotidiano è proprio in merito al suo rinnovo di contratto: 'Ci si chiede, alla luce di tutti questi dati, come il club di De Laurentiis in futuro possa rinunciare a un giocatore ... Leggi su forzazzurri (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il 'domandone' del quotidiano è proprio in merito al suodi: 'Ci si chiede, alla luce di tutti questi dati, come il club di De Laurentiis in futuro possa rinunciare a un giocatore ...

Advertising

DribblingWorld : RT @DribblingWorld: Ciro Mertens ?? “Sul contratto c’è un’opzione a favore del Napoli, io spero di rimanere. Se non si fa, si dà la mano e… - volpe_peppe : RT @DribblingWorld: Ciro Mertens ?? “Sul contratto c’è un’opzione a favore del Napoli, io spero di rimanere. Se non si fa, si dà la mano e… - infoitsport : Mertens: “Voglio restare, sono onorato di essere a Napoli” – VIDEO - napolipiucom : Mertens: 'Voglio restare, sono onorato di essere a Napoli' - VIDEO #Mertens #napoli #ForzaNapoliSempre… - rosad24 : RT @DribblingWorld: Ciro Mertens ?? “Sul contratto c’è un’opzione a favore del Napoli, io spero di rimanere. Se non si fa, si dà la mano e… -