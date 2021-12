Mertens doppio obiettivo | rinnovo con il Napoli e Mondiale in Qatar

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Driesha unper il prossimo futuro:con ilinDriesha smentito tutti. Persino Luciano Spalletti che nutriva “dubbi” sul belga dopo il grave infortunio occorso a Victor Osimhen. Il belga ha preso per mano ila suon di gol e prestazione e ora la domanda sorge spontanea: cosa farà De Laurentiis con il contratto in scadenza a giugno del suo attaccante?, sabato sera dopo la partita persa con l’Atalanta, ha ribadito: «A me piace giocare qua. Ilha un’opzione per allungare il mio contratto. Spero accada. Se non ci saranno novita?, daro? la mano e ringraziero? perche? sono onorato di essere qui. Un giorno so che finira?, ma ...