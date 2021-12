Mercogliano | indisposto al controllo | si scaglia contro i militiari | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione dihanno tratto in arresto un 40enne del posto, ritenuto responsabile dei reati di danneggiamento, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale nonché detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Si tratta di un soggetto che, sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza, incurante delle limitazioni della libertà personale impostegli dall’Autorità Giudiziaria, all’esito di uneffettuato in orario notturno è stato sorpreso nella sua abitazione in compagnia di altri due soggetti noti alle Forze dell’Ordine. Fin da subito il predetto ha dimostrato di non gradire il, proferendo nei confronti dei militari operanti frasi minacciose e offensive. Invitato dagli operanti a mantenere la calma, per tutta ...