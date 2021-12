Mercato italiano - La Top 10 di novembre - FOTO GALLERY (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con 104.478 immatricolazioni, il Mercato italiano dell'auto ha chiuso il mese di novembre in calo del 24,6% rispetto allo stesso mese del 2020. Il nuovo passivo è legato alla crisi dei semiconduttori, ma anche alla mancanza d'incentivi, i cui fondi sono andati esauriti ben prima della naturale scadenza, prevista per il 31 dicembre. Le bestseller. Nella classifica delle più vendute di novembre, massiccia presenza di modelli del gruppo Stellantis, ma anche tante new entry del nostro Mercato, fra restyling e nuove generazioni. Sfoglia la nostra GALLERY per scoprire la classifica delle auto più vendute. Leggi su quattroruote (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con 104.478 immatricolazioni, ildell'auto ha chiuso il mese diin calo del 24,6% rispetto allo stesso mese del 2020. Il nuovo passivo è legato alla crisi dei semiconduttori, ma anche alla mancanza d'incentivi, i cui fondi sono andati esauriti ben prima della naturale scadenza, prevista per il 31 dicembre. Le bestseller. Nella classifica delle più vendute di, massiccia presenza di modelli del gruppo Stellantis, ma anche tante new entry del nostro, fra restyling e nuove generazioni. Sfoglia la nostraper scoprire la classifica delle auto più vendute.

Advertising

GoldenBackstage : Il marchio ittico #Pescanova si presenta sul mercato italiano con una campagna tv e digital - JolietJakeB : @Frances46510198 @ChrisElMuss Lo penso anche io. Per questo mi aspetto che adesso arrivi il vice Kjaer (che libera… - Fiorentinanews : Cecchi: '#Italiano trasforma l'acqua in vino, magari ci riesce anche con #Kokorin. Il mio punto di vista su… - GiubbiLorenzo : @sottilismo 1) Italiano 2) Dusan in piena fiducia 3) mercato con giocatori stra funzionali - VengoDiMongo : RT @jacopogiliberto: ovviamente il metano dei giacimenti nazionali verrebbe venduto a prezzo di mercato. però a km zero ci sarebbero meno… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato italiano Come trovare lavoro nonostante la pandemia: ecco le aziende che assumono Trovare un lavoro nel periodo della pandemia - che ha messo a tappeto molte aziende - non è per nulla semplice. Il mercato del lavoro italiano, già in difficoltà, ha pagato, e continua a farlo, le conseguenze del Covid ed è per questo che trovare oggi un' azienda che assuma è ancora più di difficile rispetto al ...

GroupM aggiorna le stime sulla pubblicità globale: +22,5% nel 2021, +9,7% nel 2022 Si tratta da una dinamica che permette al mercato italiano di recuperare già quest'anno le perdite del 2020 (circa 1mld in più) e superare perfino il 2019 (+5,0%). Questa tendenza positiva, spiega ...

La dimensione del mercato italiano sul tema della finanza sostenibile il Giornale Trovare un lavoro nel periodo della pandemia - che ha messo a tappeto molte aziende - non è per nulla semplice. Ildel lavoro, già in difficoltà, ha pagato, e continua a farlo, le conseguenze del Covid ed è per questo che trovare oggi un' azienda che assuma è ancora più di difficile rispetto al ...Si tratta da una dinamica che permette aldi recuperare già quest'anno le perdite del 2020 (circa 1mld in più) e superare perfino il 2019 (+5,0%). Questa tendenza positiva, spiega ...