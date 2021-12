Mercato italiano - La Top 10 di novembre - FOTO GALLERY (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con 104.478 immatricolazioni, il Mercato italiano dell'auto ha chiuso il mese di novembre in calo del 24,6% rispetto allo stesso mese del 2020. Il nuovo passivo è legato alla crisi dei semiconduttori, ma anche alla mancanza d'incentivi, i cui fondi sono andati esauriti ben prima della naturale scadenza, prevista per il 31 dicembre. Le bestseller. Nella classifica delle più vendute, massiccia presenza di modelli del gruppo Stellantis, ma anche tante new entry, fra restyling e nuove generazioni. Per scoprire la Top 10 di novembre, sfoglia la nostra GALLERY. Leggi su quattroruote (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con 104.478 immatricolazioni, ildell'auto ha chiuso il mese diin calo del 24,6% rispetto allo stesso mese del 2020. Il nuovo passivo è legato alla crisi dei semiconduttori, ma anche alla mancanza d'incentivi, i cui fondi sono andati esauriti ben prima della naturale scadenza, prevista per il 31 dicembre. Le bestseller. Nella classifica delle più vendute, massiccia presenza di modelli del gruppo Stellantis, ma anche tante new entry, fra restyling e nuove generazioni. Per scoprire la Top 10 di, sfoglia la nostra

