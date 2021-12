Mentana e Maggioni fanno propaganda, non giornalismo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Hanno dunque fatto molto discutere le parole pronunciate nei giorni scorsi da Enrico Mentana che, da direttore del tg La7, ha dichiarato che non darà spazio a chi sostiene le tesi contrarie al ... Leggi su lanuovabq (Di lunedì 6 dicembre 2021) Hanno dunque fatto molto discutere le parole pronunciate nei giorni scorsi da Enricoche, da direttore del tg La7, ha dichiarato che non darà spazio a chi sostiene le tesi contrarie al ...

In Italia l'informazione ha da sempre un debole per i ciarlatani, ma forse ora comincia ad accorgersene Dalla direttrice del Tg1, Monica Maggioni, al direttore del Tg La7, Enrico Mentana, in molti sono intervenuti per riaffermare principi che dovrebbero essere scontati, a cominciare dal dovere di non ...

Ma il diritto di espressione non va in pausa E se poi, messe a tacere tutte le idiozie e le contestazioni, ci ritrovassimo sì sulla retta via del metodo sperimentale scientifico anti Covid ma come in “1984“ di Orwell, in una specie di repubblica ...

