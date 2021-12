Melissa Satta insegna come essere sexy-chic con un intramontabile tubino nero (Di lunedì 6 dicembre 2021) Melissa Satta ha indossato, e sfoggiato sui social, un capo che non smetterà mai di fare tendenza: il tubino nero. Nella sua versione, però, firmata Dolce & Gabbana, l’abitino mette mostra un po’ di dettagli originali, perfetti per non farci mai passare inosservate e avere un aspetto nuovo, pur esibendo un grande classico della moda. La conduttrice di Sky Sport ha condiviso su Instagram l’outfit, prima di andare in onda. Il vestito è aderente e cinge completamente la sua silhouette, creando delle onde sinuose sul corpo della ex velina. Il capo, pur essendo completamente nero, unisce in sé tessuti e ricami diversi. Il satin lucido che scivola sulle forme di Melissa Satta nella parte anteriore e posteriore dell’abito, è intervallato da un tessuto semi-trasparente ... Leggi su diredonna (Di lunedì 6 dicembre 2021)ha indossato, e sfoggiato sui social, un capo che non smetterà mai di fare tendenza: il. Nella sua versione, però, firmata Dolce & Gabbana, l’abitino mette mostra un po’ di dettagli originali, perfetti per non farci mai passare inosservate e avere un aspetto nuovo, pur esibendo un grande classico della moda. La conduttrice di Sky Sport ha condiviso su Instagram l’outfit, prima di andare in onda. Il vestito è aderente e cinge completamente la sua silhouette, creando delle onde sinuose sul corpo della ex velina. Il capo, pur essendo completamente, unisce in sé tessuti e ricami diversi. Il satin lucido che scivola sulle forme dinella parte anteriore e posteriore dell’abito, è intervallato da un tessuto semi-trasparente ...

