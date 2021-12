Medicina rigenerativa | le ultime novità

Leggi su piusanipiubelli

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Lanegli ultimi anni ha fatto dei grandissimi progressi. Un team di ricercatori è riuscito a generare dei muscoli coltivandoli in laboratorio. Una ricerca pubblicata dalla prestigiosa rivista scientifica EMBO Molecular Medicine, frutto di uno studio internazionale che vede l’Italia in prima fila con l’Università di Roma Tor Vergata, l’Università di Pavia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) di Roma e l’Istituto Scientifico di Ricovero e Cura Mdica di Milano, segna un importante traguardo per la. Il team di ricercatori provenienti da Italia, Israele e Regno Unito è riuscito a generare muscoli dell’apparato scheletrico utilizzando un nuovo approccio di ingegneria tissutale. Gli scienziati hanno costruito un muscolo coltivato in laboratorio a ...