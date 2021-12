Max Verstappen truffato dalla Mercedes, il team-radio bomba: un terremoto in Formula 1 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Siamo ancora in Arabia Saudita, per il Gp più pazzo che si ricordi da tempo a questa parte, quello del duello rusticano tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, vinto dal pilota Mercedes. Quello degli schianti. Quello delle tre ripartenze. Ma quello anche in cui Valtteri Bottas, quando esce la prima safety car, rallenta in modo vistoso per tenere dietro Verstappen, allontanarlo da Hamilton e poter così fare il pit-stop subito dopo il compagno di squadra. Un gioco sporco, subito denunciato nel team-radio dal pilota olandese della Red Bull. Episodio in verità passato sotto traccia, quello che si è verificato dopo l'incidente di Mick Schumacher. Insomma, per garantirsi un margine di sicurezza sull'operazione, senza rischiare di subire un sorpasso da parte di Verstappen se anche lui ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Siamo ancora in Arabia Saudita, per il Gp più pazzo che si ricordi da tempo a questa parte, quello del duello rusticano tra Lewis Hamilton e Max, vinto dal pilota. Quello degli schianti. Quello delle tre ripartenze. Ma quello anche in cui Valtteri Bottas, quando esce la prima safety car, rallenta in modo vistoso per tenere dietro, allontanarlo da Hamilton e poter così fare il pit-stop subito dopo il compagno di squadra. Un gioco sporco, subito denunciato neldal pilota olandese della Red Bull. Episodio in verità passato sotto traccia, quello che si è verificato dopo l'incidente di Mick Schumacher. Insomma, per garantirsi un margine di sicurezza sull'operazione, senza rischiare di subire un sorpasso da parte dise anche lui ...

Advertising

DAZN_ES : Max Verstappen estalla contra la FIA ?? - gianniusai86 : RT @GnocchiGene: Formula 1, tra Verstappen e Hamilton contatti, insulti, duelli all’ultimo sangue. Lewis conferma:” Si sono un no Max”. #Le… - maria_di_fuccia : RT @ricsewis: Le A in Max Verstappen stanno per Aggressivo ed Antisportivo. - ricsewis : Le A in Max Verstappen stanno per Aggressivo ed Antisportivo. - liafromf1 : RT @lostinthefireLu: prof:'perché l'olanda ha come colore l'arancione?' io:'per max verstappen' sipario. -