Matteo Renzi: "Se il Pd candida Conte a Roma lo farà senza di noi" (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Se nel collegio Roma 1 il Pd mette in campo una candidatura riformista, noi ci siamo. Se il Pd candida Conte, la candidatura riformista noi la troveremo in ogni caso ma non sarà Giuseppe Conte”. Queste le parole del leader di Italia viva Matteo Renzi nella sua enews. Renzi ha dichiarato che non appoggerà Conte perché è stato “il premier del sovranismo”. “Perché il Pd può fare quello che crede, ma regalare il seggio sicuro (a quel punto forse non più sicuro?) al premier del sovranismo, all’uomo che ha firmato i decreti Salvini, all’avvocato che non vedeva differenza tra giustizialismo e garantismo significherebbe subalternità totale. È un seggio parlamentare, non è un banco a rotelle! Se davvero sarà ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Se nel collegio1 il Pd mette in campo unatura riformista, noi ci siamo. Se il Pd, latura riformista noi la troveremo in ogni caso ma non sarà Giuseppe”. Queste le parole del leader di Italia vivanella sua enews.ha dichiarato che non appoggeràperché è stato “il premier del sovranismo”. “Perché il Pd può fare quello che crede, ma regalare il seggio sicuro (a quel punto forse non più sicuro?) al premier del sovranismo, all’uomo che ha firmato i decreti Salvini, all’avvocato che non vedeva differenza tra giustizialismo e garantismo significherebbe subalternità totale. È un seggio parlamentare, non è un banco a rotelle! Se davvero sarà ...

