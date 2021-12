Matrimonio a prima vista Italia, ritorno di fiamma tra due ex protagonisti del programma? (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sembra essere tornato il sereno tra i due ex protagonisti di Matrimonio a prima vista Francesca Musci e Andrea Ghiselli. Francesca aveva sposato al buio tre anni fa Stefano Protaggi e i due erano riusciti a costruire una solida storia d’amore, decidendo anche di risposarsi, ma purtroppo lo scorso aprile Francesca aveva annunciato ai suoi followers che il Matrimonio con Stefano era giunto al capolinea. Andrea invece, concorrente della quinta edizione del programma, aveva sposato Nicole Soria, ma al termine dell’esperimento i due avevano deciso di porre fine al loro Matrimonio, a causa di alcune esternazioni poco carine del Ghiselli nei confronti del fisico della moglie. Poco dopo, Andrea aveva deciso di conoscere meglio Sitara Rapisarda, anche lei concorrente della ... Leggi su isaechia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sembra essere tornato il sereno tra i due exdiFrancesca Musci e Andrea Ghiselli. Francesca aveva sposato al buio tre anni fa Stefano Protaggi e i due erano riusciti a costruire una solida storia d’amore, decidendo anche di risposarsi, ma purtroppo lo scorso aprile Francesca aveva annunciato ai suoi followers che ilcon Stefano era giunto al capolinea. Andrea invece, concorrente della quinta edizione del, aveva sposato Nicole Soria, ma al termine dell’esperimento i due avevano deciso di porre fine al loro, a causa di alcune esternazioni poco carine del Ghiselli nei confronti del fisico della moglie. Poco dopo, Andrea aveva deciso di conoscere meglio Sitara Rapisarda, anche lei concorrente della ...

Advertising

IsaeChia : #Matrimonioaprimavista Italia, ritorno di fiamma tra due ex protagonisti del programma? La loro storia sembrava gi… - GDezuani : @elevisconti Forza allora, cari romani, avete l’occasione per rompere sto fidanzamento (PD 5S) prima che diventi matrimonio - sborra_boy : RT @el_tanoTonto: @flaviadibenedet Sesso anale prima del matrimonio per rimanere vergini è una cosa ormai vintage - LVDA_Acid : RT @MazzuoliRic: @LassatemeNpaceD @LVDA_Acid Il matrimonio è la prima causa di divorzio - xibrosonokar : il 'niente sesso prima del matrimonio' mi fa un sacco ridere -